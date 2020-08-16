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مشاجرة تنتهي بمقتل شاب على يد عامل بمدينة السادات

كتب:

إبراهيم الديهي
06:30 م | الأحد 16 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أقدم عامل على قتل شاب طعنا بآلة حادة في المنطقة الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وقعت مشادة بين العامل والشاب، ثم قام المتهم بطعن المجني عليه طعنتين في الظهرفسقط قتيلا.

تلقي اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع شاب على يد عامل في المنطقة الرابعة بمدينة السادات.  وعلى الفور انتقل لمكان الواقعة المقدم أحمد خلف، رئيس مباحث السادات .

وتبين من خلال التحريات قيام المجني عليه بالاعتداء أولًا على المتهم،  فقام الأخير بالرد عليه فقتله.

وتمكنت مباحث السادات من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة . 

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