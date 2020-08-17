الفئات المستهدفة لبرنامج مودة "مليون ونصف متردد على المنصة"

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، متمثلة في قطاع الشئون الاجتماعية، برنامج "مودة"، للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج، بالمعارف والخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، وفض المنازعات، بما يساهم في خفض معدلات الطلاق.

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، المشرف على مشروع "مودّة"، إن البرنامج نجح في الوصول إلى قاعدة كبيرة من الشباب خلال الفترة الماضية، حيث يسعى إلى الحفاظ على كيان الأسرة، ودعم الشباب المقبل على الزواج، ومدّهم بالخبرات والمعارف اللازمة.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لبرنامج مودة، وفقا لما حددها قطاع الشئون الاجتماعية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئة المستهدفة من برنامج مودة

ـ الشباب المقبلين على الزواج.

ـ يستهدف البرنامج 800 ألف شاب سنويا.

ـ الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية من ( 18 إلى 25 عام)

ـ طلبة الجامعات والمعاهد العُليا (480 ألف) يتم تخريجهم سنويا في ( 69 ) جامعة/ أكاديمية حكومية وأهلية ودولية.

ـ المجندين بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ( 250 ألف) مجند تقريبا.

ـ مكلفو الخدمة العامة التي تشرف عليهم وزارة التضامُن الاجتماعي ( 40 ألف شاب وشابة) سنويا.

ـ المتزوجون المُترددون على مكاتب تسوية المنازعات على مستوى (نحو 212 مكتب تابع لوزارة العدل على مستوى ربوع الجمهورية).

أهداف برنامج مودة

ـ الحد من نسب الطلاق في مصر ويتم تحقيقه من خلال:

- توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج "أسس اختيار شريك الحياة الحقوق والواجبات- المهارات الوالدية- المشكلات الزوجية- والاقتصادية للأسرة وإدارتها الصحة الإنجابية".

- الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق.

- تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق.

- مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

إنجازات مشروع مودة

ـ تم تطوير مادة علمية بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان تنقسم إلى ثلاثة أجزاء أساسية:

- اجتماعي: التواصل الإيجابي، وفهم الاختلافات والتعامل معها، وتوزيع الأدوار بين الزوجين، ومهارات التربية الوالدية، والتعامل مع المشكلات، تصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة بشأن تنظيم الأسرة، وأبعاد العنف الأسرى والاجتماعي ومشكلة التعاطي تداعيتها علي الاسرة وأسـاليب إدارة المـوارد الاقتصاديـة (داخل) الأسرة.

- ديني: الحقوق والواجبات الشرعية للزوج والزوجة، السن المناسب للزواج، أسس الزواج الناجح، فترة الخطوبة، والذمة المالية للمرأة.

- صحي: المعلومات الأساسية للصحة الانجابية، ومرحلة الحمل، والتوعية بخطورة ختان الإناث والزواج المبكر .

- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتا التضامن الاجتماعي و التعليم العالي في تاريخ 13 فبراير لبدء أنشطة المشروع .

- الجامعات المستهدفة في المرحلة التجريبية:

- جامعات (القاهرة/ عين شمس/ حلوان/ الإسكندرية/ بورسعيد)

- تم إعداد (250) مدرب بجامعات (القاهرة - عين شمس – حلوان – الإسكندرية - بورسعيد)

- تم توعية (21) ألف طالب وطالبة في هذه الجامعات الخمس بالمرحلية التجريبية.

- تم توعية (529) من مكلفي الخدمة العامة التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بالمرحلة التجريبية.

- الاتفاق مع أحد منصات التواصل الاجتماعي لتوصيل التوعية بمشروع مودة للشباب أون لاين.

- تم إذاعة مسلسل إذاعي في رمضان الماضي باسم (سعيدة ومش سعيدة).

وأكد عثمان، في تصريحات له، أن معدل التردد على منصات مودّة الإلكترونية لتثقيف الشباب المقبل على الزواج بلغ مليونًا و500 ألف شاب وفتاة، سجل منهم 140 ألفًا بنسبة 10% من المترددين على المنصة بهدف تقديم الإرشاد الأسري وفضّ المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق.