"الوزير": المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو تنفذ بشركات مصرية

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مترو الأنفاق وسيلة نقل عصرية ومتطورة لخدمة المواطنين، إن الجديد في المشروعات الجديدة خاصة في المترو هو قيام المصريين، وتمكنهم من إنشاء الجزء العلوي بخط للمترو بمفردهم 100%، وقد يستعينوا باستشاري أو مشرف أجنبي ساعدهم في أنظمة الإلكتروميكانيك و"دة مش عيب".

وأضاف "الوزير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن جزء المترو الذي يتم تنفيذه في إمبابة ومنطقة شارع الوحدة، وعبر الطريق الدائري في اتجاه محور روض الفرج، يتم بواسطة شركات مصرية، لافتا إلى أن الشركات المصرية "بقى قلبها جامد"، والقدرة في الدخول بمشروعات كبرى وعملاقة.

وأشار إلى أن إجمالي المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق 19 كم تنفذ بواسطة 5 شركات مصرية وطنية، كما سيتم إدخال 5 شركات أخرى للمرحلة الثانية، "احنا كل يوم بنكسب شركات مصرية وطنية قلبها بيقوي وعندها معدات وبتكتسب خبرة لتنفيذ مشروعاتنا خاصة الدقيقة منها".