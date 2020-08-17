"سرجيوس" على خطى والده: صيدلية "الإنسانية" بالشرقية تصرف الدواء بالمجان

"على مدى 6 سنوات" منذ تخرجه وحتى الآن، يتبع الصيدلي "سرجيوس سامي سلامة سرور" ابن مدينة الزقازيق، خطى والده في مساعدة الفقراء، وصرف العلاج لهم مجانا، ليتعدى دوره حدود الوظيفة التقليدية التي تقف عند استلام "روشتة العلاج"، وتقديم الدواء إلى أن يكون فاعلا ومؤثرا في ممارسة دور أعمق، عبر تلك المهنة، تنفيذا لوصية والده.

داخل صيدلية الإنسانية بكفر أبو حسين بالزقازيق، يقف الشاب العشريني، مرتديا البالطو الأبيض والكمامة، يتطلع في وجوه أهالي المرضى المتوافدين على الصيدلية ليلا ونهارا، فمنهم من يعرفه مسبقا إذا كان يحتاج المساعدة، كما أخبره والده قبل وفاته.

ومنهم من يتردد عليه دون معرفة، وقبل أن يأخذ منهم ثمن الدواء، يفتح حوارا قصيرا، وكأنه يتلمس منه حاجة للمساعدة، ليخفض له ثمن الدواء أو يعطيه له مجانا، بالإضافة إلى استقبال آخرين، يحتاجون لقياس الضغط أو السكر، أو التغيير على الجراحات والجروح ليقوم بهذه المهام مجانا.

"الصيدلة مهنة إنسانية، خاصة أنها تتعلق بالقضاء على آلام الناس ومعاناتهم"، هكذا علمني والدي، وأوصاني وأشقائي "سيلفانا" صيدلانية و"بيشوي" طبيب بشري، بالاهتمام بالناس البسطاء، دون التعامل مع مهنتها بمنطق الربح والتجارة".. بتلك الكلمات بدأ الصيدلي "سرجيوس" 27 عاما حديثه معنا.

وتابع: "أنهم سينفذون وصية والدهم طيلة حياتهم وسيوصون أبنائهم بها أيضا".

ويوضح "سرجيوس"، أن والده سامي سلامة سرور: "ولد في مدينة فاقوس في 15 أكتوبر 1952، وعاشت الأسرة في الزقازيق بحي منشية أباظة، والتحق بكلية الصيدلة جامعة أسيوط عام 1970، وتخرج عام 1975، والتحق بالخدمة العسكرية، وتولى الإشراف على صيدلية المكان، وبدأ حياته العملية عام 1976 كصيدلي، وبسبب انشغاله بخدمة المرضى والمرور عليهم لأوقات متأخرة، استقال من عمله الحكومي عام 1978، ليتفرغ أكثر لخدمته ولم يكن يعبأ لمنصب أو مال".

وتابع: منذ نحو 40 عاما، قرر والدي أن يفتتح صيدلية خاصة به في حي شعبي بسيط، وهو حي أبو حسين، وذلك في عام 1985، وكانت "صيدلية الإنسانية" التي انطلق منها لخدمة ومساعدة المرضى من الأهالي البسطاء، وتوافد على الصيدلية الكثير من أهالي القرى المجاورة، حتى لقبوه بـ"أبو الغلابة".

وأردف: تحولت صيدلية والدي إلى مركز إشعاع إنساني خيري لكل المنطقة والمناطق المجاورة، وقدم المساعدات للجميع، لم يفرق بين غني أو فقير وكان يقدم العلاج بأقل الأسعار، وبعضها شبه مجاني، والبعض مجاني، أو يدفع عند المقدرة.

كما كان يقوم بعمل الممرض في متابعة الجروح والغيارات عليها، بل والذهاب للمنزل لمن لم يستطع الخروج، فكان بعد انتهاء عمله بالصيدلية، يبدأ دورة زيارة المرضى.

وعندما يزور مريض، ويلاحظ فقره، كان يعطيه مبلغ مالي، وأحيانا يتحول لمرتب شهري ثابت، وكان يقدم مساعدات مالية للأيتام في جمعية كفالة الأيتام المسلمين.

والتقطت "كاترين جرجس" مديرة مدرسة ابتدائية زوجه الصيدلي الراحل سامي سرور طرف الحديث، لتروي بعض الذكريات عن زوجها قائلة: "أحبه المسلمين والمسحيين وكان من أصدقائه الشيخ عثمان عواد، والحاج صفوان الخولي، والحاج محمد أمين كامل، والشيخ أحمد السيد الفلاح، والحاج ماجد أباظة، والحاج فتحي الشناوي".

وفي كل عيد يقيم وليمة كبيرة، يستضيف فيها عدد كبير من أهل المنطقة وشيوخها وفقرائها ويخدمهم بنفسه.

وتابعت: "في إحدى المرات، تقابل مع رجل طاعن في السن يدعى عم حنا، طردته زوجته من المنزل، فأخذه لمنزله واستضافه 3 سنوات كفرد من الأسرة، وكانت له حجرة خاصة".

وأكملت: "كان زوجي يوميا يقضي ساعة على الأقل صباحا ما بين صلاته الفردية، وقراءة الكتاب المقدس والكتب الروحية، وذلك عند العودة مساء أو فجرا، بخلاف صلواته أثناء عمله.

وتضيف: "أنه كان يأكل مرة أو مرتين على الأكثر في اليوم، وذا شعر مساء بالهبوط في الصيدلية يأخذ معلقة مربى -قد تكون عشائه- كما كانت تشتري له ملابس جديدة منزلية وخارجية، فكانت غالبا تختفي ولا يلبسها فتعرف أنه وزعها على المحتاجين".

وتابعت: "لم ينظر للمال أبدا، ورفض السفر للخارج بأجر مجزي، أكثر كما أهتم بوالده ووالدته، وظل مقيما عامل آخر شهرين في حياتها لخدمتها حيث كان اشتد عليها المرض".

وقالت الحاجة فاطمة الشناوي زوجة الشيخ "عثمان" الراحل، صديق الصيدلي الراحل سامي سرور إن الصيدلي وزوجها، كانت تربطهما علاقة صداقة وطيدة، وكان الصيدلي محبا وحريصا على أعمال الخير، مشيرة إلى أنه يوم وفاته، أذاعت مساجد كفر أبو حسين وعددها نحو 6 مساجد، نعي وفاته كما أستقبل المسلمون العزاء في الصيدلي، قبل أن يتوجهوا إلى الكنيسة، ويشاركون في مراسم تشييع الجثمان.

وأشار صفوت الخولي أحد أهالي كفر أبو حسين، إلى أنه أحد المستفدين من الخدمات المجانية التي كان يقدمها الطبيب الراحل، حيث كان يمنحه الدواء بسعر مخفض، كما كان يقوم بالتغيير على جراحه حتى تماثل للشفاء.

واختتم حديثه قائلا: "مهما قلنا مش هنعرف نوفيه حقه.. هو رجل قضى عمره لخدمة الناس، وابنه الدكتور سرجيوس يكمل مسيرة والده".