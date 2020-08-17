المرشح على مقعد "نقيب الأسنان": النقابة تحتاج إلى تطوير لتواكب التغيرات التكنولوجية الحديثة

قال الدكتور حسام البساطى، وكيل وزيرة الصحة للاتصال السياسى والمجالس النيابية، والمرشح على مقعد نقيب أطباء الأسنان، إن «النقابة فى حاجة لمواكبة التغيرات التكنولوجية والعصرية لخدمة المهنة والأعضاء»، مؤكداً أنه يجب ألا تظل «تقليدية»، بل من الضرورى أن تواكب التطورات التى تحدث.

وأضاف «أبوساطى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن «برنامجه يحمل العديد من النقاط المهمة التى تهدف إلى الارتقاء بالمهنة والأعضاء عبر تعديل قانون النقابة الذى تم سنه فى خمسينات القرن الماضى، فضلاً عن رقمنة الخدمات المقدمة للأعضاء والتوسع فى التدريب، بدلاً من الانشغال بالصراعات الداخلية، التى أوقفت الخدمات قبل شهر»، بحسب تعبيره». وإلى تفاصيل الحوار:

بداية.. ما الذى دفعك لخوض انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان على مقعد النقيب؟

- النقابة تعانى من صراعات داخلية منذ 4 أسابيع، ما أدى إلى توقف العمل النقابى، ولا يوجد خدمات تقدم للزملاء، وبالتالى يجب ألا تكون تقليدية بل من الضرورى أن تواكب التطورات التى تحدث.

حدثنا عن محاور برنامجك الانتخابى وآلية تنفيذه؟

- أبرز نقاط برنامجى الانتخابى موضوع الدراسات العليا بالتعاون مع وزارة الصحة، والعمل على إلحاق خريجى كليات طب الأسنان بالزمالة المصرية فى مختلف تخصصات طب الأسنان، مثل «تقويم الأسنان، التركيبات الثابتة والمتحركة، علاج الجذور»، إضافة إلى التخصصين المتاحين حالياً، وهما جراحة الوجه والفكين وطب أسنان الأسرة، لاستيعاب جميع أطباء الأسنان الراغبين فى الالتحاق بالدراسات العليا بدلاً من الوضع الحالى الذى يعانى من محدودية الأعداد المقبولة فى الجامعات.

توفير أجهزة ومستلزمات تابعة للنقابة

هل يتضمن برنامجك شيئاً عن الأجهزة والمستلزمات التى يستخدمها طبيب الأسنان؟

- بالفعل، وهى النقطة الثانية فى البرنامج الانتخابى والمتعلقة بتوفير أجهزة ومستلزمات تابعة للنقابة من خلال مواردها بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد لتوفير الأجهزة والمستلزمات بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

بروتوكول تعاون مع بعض البنوك لتقديمها على "أقساط"

كيف يمكنك توفير هذه الأجهزة لا سيما فى ظل ارتفاع أسعارها؟

- سيتم عقد بروتوكول تعاون مع بعض البنوك لتقديم هذه الخدمة على أقساط مريحة للأطباء الشباب.

حسام البساطى لـ"الوطن": تعديل قانون "مزاولة المهنة" و"الإسكان" والرقمنة أبرز محاور برنامجى

قانون مزاولة مهنة طب الأسنان صدر فى خمسينات القرن الماضى.. هل لديك أى تعديلات مقترحة عليه؟

- بالطبع، سيتم العمل مع وزارة الصحة ومجلس النواب على تعديل قانون مزاولة مهنة طب الأسنان، خاصة لكى يتواكب مع العصر لأنه تم سنه منذ الخمسينات، وبالتالى يحتاح أن يتوافق مع التغيرات التكنولوجية والعصرية، وزيادة العقوبات المفروضة على دخلاء المهنة.

ما أبرز الخدمات التى تعد بها الأعضاء حال فوزك بمنصب النقيب؟

- نريد بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العمل على تخصيص نسبة من الإسكان المميز لأعضاء النقابة، وأن تتحول إلى «رقمية» وتقدم خدماتها للأعضاء عبر الإنترنت مثل الاشتراكات والشهادات وما إلى ذلك.

كيف ستكون علاقتك بالجامعات الخاصة التى تدرس طب الأسنان؟

- بالنسبة للجامعات الخاصة نحتاج لنقابة قوية بالتعاون مع قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، لإلزام الكليات بقبول الأعداد المصرح بها بكل كلية، حفاظاً على جودة وكفاءة الخريج وبالتالى سمعة طبيب الأسنان عربياً وأفريقياً.

كلمة أخيرة تقولها لزملائك قبل الاقتراع فى 21 أغسطس الجارى؟

- أقول إن الزملاء عند الاختيار عليهم أن يحكموا على صاحب التجارب الإدارية الناجحة، حيث حصلت على برنامج جامعة هارفارد الأمريكية للإدارة التنفيذية، ودبلومة إدارة الجودة فى الرعاية الصحية من الجامعة الأمريكية فى القاهرة، كما أنى أول طبيب أسنان على مستوى الجمهورية تقلد مناصب مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة ووكيل وزارة الصحة بالشرقية، وحالياً وكيل وزارة الصحة للاتصال السياسى والمجالس النيابية.

توفير فرص العمل

سأعمل على توفير فرص عمل لأطباء الأسنان المصريين بالدول الأفريقية، حيث يوجد عجز شديد فى هذا التخصص، وبالتالى هذه النقطة يجب تحديدها، منها خدمة الأعضاء من ناحية وفى نفس الوقت دعم القوى الناعمة للدولة المصرية فى أفريقيا.