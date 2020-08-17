3 مشاهير منعتهم بوجاتي من اقتناء سياراتها

تعتبر بوجاتى أسرع وأغلى سيارات على كوكب الأرض، ولا أحد يقدر على شراء سيارة من بوجاتى سوى المليارديرات، وهى السيارة المفضلة لدى المشاهير، ويجذبون الجمهور بها، ولكن بوجاتى منعت 4 مشاهير من شراء سياراتها، قد تكون لأسباب تافهة عند البعض، لكن كانت أسباب عظيمة لدى بوجاتى.

1- من أهم وأبرز وأشهر الممنوعين من شراء بوجاتى "توماس كروز مابوثر الرابع"، المعروف باسمه الفنى "توم كروز"، ممثل ومنتج أمريكى، ومنعته بوجاتى من شراء سياراتها، بسبب أنه لم يعرف أن يفتح بابها أمام الجمهور لمدة 30 ثانية.

2- "فلويد مايويدز الابن"، وهو ملاكم أمريكى شهير محترف وحائز على بطولة العالم فى الملاكمة، وسبب منعه من شراء بوجاتى، أنه عرض سيارتين بوجاتى من مجموعته للبيع.

3- من المعروف عن بوجاتى اهتمامها بسياراتها، ويجب على مالكي سياراتها الاهتمام بالسيارات، لذلك منعت "سايمون كاول" رجل الأعمال الشهير ومقدم برامج إنجليزى، من شراء سياراتها، بسبب أنه أهمل سيارته البوجاتى وقادها مرتين فقط.