الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 3 إرهابيين قدموا دعما لداعش

ألقت الاستخبارات العراقية القبض على 3 إرهابيين مسؤولين عن الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان لها أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، أنه تم إلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين بعد ورود معلومات استخباراتية عن أماكن تواجدهم.

وأوضحت وكالة الاستخابارت،أن الإرهابيين مطلوبون لتورطهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، مضيفة أنه خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي ومشاركتهم في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والعراقيين.