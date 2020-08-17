37.5 مليون جنيه تمويل جديد لمشروع البتلو يستفيد منها المربين

أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 37.5 مليون جنيه يستفيد منها 193 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 1921 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو، ويصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حوالي مليار وستمائة وثمانية وثمانون مليون جنيه لـ10059 مستفيدا، ولتمويل 118125 رأس ماشية.

يأتي ذلك ضمن البروتوكول الرباعي الذي تم تفعيله في يناير 2020 بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعي المصري، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتدبير رؤوس ماشية مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو ليستفيد منها صغار المربيين والمزارع النظامية ضمن المشروع القومي للبتلو ومبادرة البنك المركزي 5%، وبتيسيرات ومزايا ائتمانية.

وكلف الصياد، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو سواء محلي أو مستورد، مع توفير كافة اوجة الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

قال إن المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد، يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، موضحاً أن إقبال المربين غير المسبوق على الإستفادة من تسمين العجول المستوردة المحسنة وراثياً سريعة النمو بقرض قصير الأجل (6 أشهر) وبفائدة فقط 2.5% واستلام وزارة التموين نسبة من الرؤوس بعد تسمينها من المستفيدين بسعر عادل وطرح لحومها في منافذها بسعر مناسب ساهم في توازن وثبات الأسعار بالأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي - أو أسعار اللحوم الحمراء.

وأوضح نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن ثبات واستقرار أسعار رؤوس المواشي الحية واللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية وفي ظل الظروف الراهنة كان دافعا ً قويا ً ومشجعا ً للعديد من صغار المربين للتقدم بطلبات للإستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد. من جانبه اوضح طارق سليمان - رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلي والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

وأضاف سليمان، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو قد وجه بعدم إلزام المتقدمين بطلبات للاستفادة من المشروع القومي للبتلو، بتراخيص تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط، وإنما يكتفي فقط بعمل معاينة ثلاثية من مندوبين عن البنك الزراعي المصري وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من جاهزية المكان للتربية والتسمين، وذلك للتيسير على صغار المربيين للاستفادة حتى عشرة رؤوس من المستورد، وعشرون رأس من المحلي.