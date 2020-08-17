3 أشهر مهلة جديدة لمخالفي الإقامة بالإمارات وإعفائهم من الغرامات 

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية بدول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّ التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي، أكد أنَّه تقرر تمديد إعفاء "المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب "المستفيدين من مكرمة رئيس الدولة، لمدة 3 أشهر أخرى وإعفائهم من كل الغرامات المترتبة.

وأشارت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي إلى أنَّ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مدت المهلة التي كانت قد سبق وأعلنتها من 10 أغسطس لمدة شهر، وذلك لمدة 3 أشهر أخرى تنتهي في 17 نوفمبر 2020 متى وقعت المخالفة قبل أول مارس الماضي، فضلا عن إعفائهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الدولة، وتشمل جميع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب ، حيث سيتم تسديد القيود المدرجة بحقهم دون ختم الحرمان بشرط مغادرة الدولة .

وأضافت أنَّ حاملي التأشيرات الراغبين في المغادرة من مطار أبوظبي، والشارقة، ورأس الخيمة يجب عليهم الحضور قبل موعد الرحلة بـ 6 ساعات.

وأما الراغبون في مغادرة الدولة عن طريق مطار دبي فعليهم ضرورة مراجعة مركز الترحيل في شرطة أمن الطيران المدني بالقرب من مبنى المسافرين 2 قبل موعد الرحلة 48 ساعة.