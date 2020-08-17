اعترافات مراهق قتل طفلا بدورة مياه: حاولت هتك عرضه فسقط في "الجردل"

اعترف المتهم بقتل طفل داخل دورة مياه بإحدى مناطق مركز أبشواي بالفيوم، بتفاصيل ارتكاب جريمته بعد أن ألقي القبض عليه.

وقال المتهم الذي يبلغ من العمر 15 عاما، في التحقيقات، إنه استدرج المجني عليه إلى دورة المياه، وحاول هتك عرضه بالقوة، ولما قاومه المجني عليه تعدى عليه بالضرب، ثم حاول استمرار هتك عرضه.

وأضاف المتهم أنه لاحظ غلق المجني عليه باب دورة المياه، فدفعه بقوة فارتطم بالمجني عليه وسقط الأخير بدلو مملوء بالمياه ففارق الحياة.

وعثرت النيابة على حذاء المتهم في مكان الجريمة، واعترف بأنه يخصه، كما حاكى المتهم خلال معاينة تصويرية أجرتها النيابة بمسرح الجريمة كيفية ارتكابها، وتواصل النيابة التحقيق في القضية.

يذكر أن المتهم تقرر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وكان والدا الطفل المجني عليه ذكرا في التحقيقات أن ابنهما البالغ من العمر 5 سنوات اختفى منذ عدة أيام أثناء وجوده معهما في السوق بعد أن ذهب لشراء حلوى وبحثا عنه بمساعدة الأهالي حتى عثروا على جثته.