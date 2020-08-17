طقس الثلاثاء.. مائل للحرارة على معظم الأنحاء ولطيف ليلا بالقاهرة وبحري

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الثلاثاء، إذ تتكون الشبورة المائية صباحًا، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدلة على السواحل الشمالية وتنشط على السواحل الغربية.

فيما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس ليلًا؛ لطيفا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات مصر

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 25

بلطيم 31 25

مطروح 30 24

السلوم 32 23

سيوة 37 21

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 24

العريش 32 23

رفح 32 23

رأس سدر 35 25

نخل 37 18

نويبع 38 28

طابا 36 27

كاترين 33 18

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 25

قنا 41 27

الأقصر 41 28

أسوان 42 29

إدفو 42 29

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 38 28

أبو رماد 36 29

حلايب 35 30

رأس حدربة 35 30