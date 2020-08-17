خدمة جديدة من الإسكان.. طرق تقديم طلبات متابعة ملفات شركات الاستعلام

أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقعه الإلكتروني خدمة جديدة خاصة بتقديم "طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام"، وتتيح تلك الخدمة للعملاء تقديم طلب لمتابعة ملفاتهم المُرسلة إلى شركة الاستعلام عن طريق موقع "مركز خدمة المواطنين".

وتستعرض "الوطن" خطوات طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام عبر موقع صندوق الإسكان على النحو التالي:

1. الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي https://cservices.shmff.gov.eg.

2- يضغط العميل على اختيار مركز خدمة المواطنين.

3. يضغط العميل على اختيار "طلبات".

4. يضغط المواطن على "طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام".

5. تسجيل الدخول عن طريق إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب وكلمة المرور.

6. إن لم يكن لديك حساب على الموقع يمكنك الضغط على "تسجيل" لإنشاء حساب جديد، بإدخال رقمك القومي ورقم الموبايل، ثم كلمة المرور وإعادة إدخالها مرة أخرى، ثم الضغط على "تسجيل".

7- يرسل كود التفعيل على الهاتف الذي سجّلت به، لإدخاله ثم الضغط على "تفعيل".

8. بعد ذلك قم بمتابعة طلبات ملفاتك بشركات الاستعلام الميداني عن طريق الضغط على "قائمة الطلبات" ومتابعة حالة الطلب.

وفي حال الرغبة في تعديل رقم الهاتف أو الاستفسار عن الخدمة يتم التواصل مع مركز خدمة العملاء على الأرقام: 5777 - 5999 - 1188 من أي موبايل، أو على رقم 090071117 من أي خط أرضي، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، وذلك يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت.