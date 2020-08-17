مطار القاهرة يستقبل 19 رحلة جوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، 19 رحلة طيران دولية، أقلت قرابة 2239 راكبا، قادمة من عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 19 رحلة قادمة من عدة وجهات منها، فرانكفورت، روما، فيينا، اسطنبول، أثينا، أديس ابابا، الشارقة، أبو ظبي، دبي، البحرين، الرياض، بيروت، عدن، بغداد.

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.