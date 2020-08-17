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إزالة فورية لـ29 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنوفية خلال 15 يوما

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إبراهيم الديهي
04:13 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكد المهندس أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إزالة 29 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، بإجمالي مساحة 18قيراطًا و8 أسهم، وذلك من خلال الحملات التى شنتها إدارة حماية الأراضي الزراعية منذ بداية شهر أغسطس حتي البوم.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات المخالفة، وتطبيق القانون علي الجميع دون استثناءات، والتعامل بكل حزم مع كافة التعديات لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

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