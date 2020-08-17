توزيع 1300 كشاف ليد بشوارع نبروه وجمصة بالدقهلية

تسلمت المهندسة شيماء صديق، مدير عام المرافق بمحافظة الدقهلية، اليوم، دفعة جديدة من كشافات الليد "150، و100" وات وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم الإضاءة بالشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن المحافظة بهدف تحسين مستوى الإنارة العامة بها.

وقالت المهندسة شيماء صديق، إنه جرى استلام 1300 كشاف ليد 100 وات عبارة عن توريد جديد استكمالا لمراحل التوريد التي بدأت شهر مارس الماضي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وأضافت مدير عام المرافق ، في بيان صحفي، أنه جرى تسليم الدفعة الجديدة لمركز ومدينة نبروه ومدينة جمصة.

وأشارت إلي أن إجمالي ما تسلمته المحافظة حتى الآن من الهيئة العربية للتصنيع على مراحل أربعه يصل إجماليا إلى 171 ألف و 943 كشاف ليد 150 و100 وات تم توزيعهم على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة لتحسين مستوى الإضاءة العامة بالشوارع والميادين.