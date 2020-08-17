مصادر: التزام "أوبك+" بتخفيضات إنتاج النفط في يوليو بلغ 95%

قالت أربعة مصادر في منظمة "أوبك+" لرويترز، اليوم الاثنين، إن نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج نفط المجموعة بلغت حوالي 95% في يوليو الماضي.

وأوضحت المصادر، أن الرقم غير نهائي بعد، إذ لم تصدق عليه اللجنة الفنية المشتركة المشكلة من منتجين كبار في أوبك وخارجها، والتي ستجتمع في وقت لاحق من اليوم.

وتجتمع لجنة وزارية لمجموعة "أوبك+"، مع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، يوم الأربعاء، للنظر في وضع سوق النفط، ومدى الالتزام باتفاق خفض المعروض العالمي.