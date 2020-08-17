فيديو.. إزاي تشحن عدادك مسبق الدفع من موبايلك وانت في البيت

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، للمشتركين طريقة شحن العداد مسبق الدفع من خلال الهاتف المحمول، من المنزل.

وترصد "الوطن" الخطوات المتبعة لإعادة شحن العدادات المسبقة الدفع من خلال الموبايل، وفقا لما حدده الجهاز، استمرارا لسلسلة الخدمات التي يقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات شحن العداد مسبق الدفع من خلال الموبايل

ـ التأكد من دعم الموبايل لخاصية NFC، من خلال تحميل تطبيق Check NFC.

ـ تغيير كارت الشحن الخاص بالعداد واستبداله بآخر يدعم خاصية NFC من خلال شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

ـ في حالة كان العداد الخاص بك جلوبال يتم استخدام تطبيق Sahl gtpay، في عمليات الدفع.

ـ باقي أنواع العدادات مسبوقة الدفع تستخدم تطبيق كهرباء خالص، وmy fawry.

ـ تبدأ عملية الدفع بتحميل التطبيق المناسب لنوع العداد وتسجيل البيانات الخاصة بصاحب العداد.

ـ اختيار شحن كروت الكهرباء واسم الشركة التابع لها.

ـ وضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.

ـ تحديد المبلغ المطلوب للشحن، واختيار طريقة الدفع من خلال بطاقة ائتمانية.

ـ يتسلم المستهلك بعدها رسالة تتضمن خصم المبلغ من بطاقة الائتمان الخاصة به.

ـ وضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة إليه، ثم وضع الكارت بالعداد.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 تم صدور القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء الذى ينص علي أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

تنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وقد أفرد هذا القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.