إنشاء موقف منوف النموذجي الجديد بتكلفة 4 ملايين جنيه 

تفقد، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية موقف مدينة منوف النموذجى الجديد المقام بمدخل المدينة على مساحة 6080 مترًا مربعًا، بتكلفة تقدر بـ4 ملايين جنيه، وبسعة 120 سيارة، للوقوف على مدى جاهزيته، وتذليل كافة العقبات، لسرعة الانتهاء منه في أقرب وقت لتقديم خدمات أفضل لمواطنى مدينة منوف.

وقام المحافظ بتفقد الأعمال النهائية، ووجه بتكثيف الأعمال لضمان سرعة الانتهاء وافتتاحه قريبًا وفق الجدول الزمني المقرر، مشيرًا إلى أن موقف منوف يشمل خطوطًا تربط بين منوف ومدينتي شبين الكوم والشهداء، ويخدم عدة قرى منها العراقية وتتا وغمرين والحامول وشبرا بلولة وغيرها.

كما تابع محافظ المنوفية أعمال رفع تراكمات القمامة بمقلب منوف العمومي بتكلفة تقدر بنحو 50 مليون جنيه، لرفع 600 ألف طن قمامة، ونقلها إلى المدفن الصحي بالسادات.

وأوضح "أبو ليمون" أن مقلب منوف من أكبر المقالب على مستوى الجمهورية حيث تم رفع ما يقرب من 3000 طن قمامة منذ بدء العمل أمس من خلال 70 سيارة حمولة 50 طنًا، مشددًا على سرعة الانتهاء من المقلب خلال شهرين منذ بدء التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم تطوير المقلب عقب الانتهاء منه وتطوير خطوط الفرز القديمة.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة منوف بوضع خطة مناسبة لتوفير نقطة مناولة، لخدمة منوف وسرس الليان لتجميع القمامة، ونقلها للمدفن الصحى بالسادات أولًا بأول.