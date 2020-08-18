حظك اليوم الثلاثاء 18-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تعرف الأبراج بأنّها تقسیمات للدائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، ويبلغ عدد الأبراج على دائرة البروج 12 برجًا، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحب يعدك بأجواء رومانسية هادئة وتتألق مواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يجعلك اليوم منتعشا وهناك فرصة لقضاء أوقات عاطفية أو عائلية مميزة ودافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بدورك في العمل ووسط العائلة على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تتقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر وعطارد في منزلك الثالث مما يجعلك تستطيع بلباقتك ودبلوماسيتك أن تحل مواقف دقيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم .. لا تتردد اليوم في الإعلان عن مشاعرك بحرية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة الأمريكية مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المال ومن المهم اليوم أن تكون يقظا إذا أردت تحقيق تطورات مادية ومهنية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا وجاذبية وتساعدك على التعامل بود وحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس والقمر في برجك ويجعلك ذلك تحسن استخدام طاقتك وتوظفها جيدا فيما يفيدك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد في برجك يمدانك اليوم بكل السحر والجاذبية ويساعدانك على التأثير في الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وكل نشاط تقوم به يجب أن يتم في سرية وكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للعزلة ومع ذلك فينوس في وضع داعم تساعدك أن تحسن التصرف مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

قد تشترك اليوم مع الزملاء والأصدقاء في عمل إيجابي أو نشاط ممتع وتشعر بالسعادة لتواجدك معهم.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تنظر اليوم للحياة بروح متفائلة وتتصرف بذكاء وتظهر تجاوبا مع من تحب ومع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تطالبك الكواكب بالمضي على مهل وعليك أن تتجنب المجازفة والمخاطر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك.. انتبه ولا تقع في فخ الاستفزاز وعليك أن تهدأ اليوم لتصحيح أي مفاهيم خاطئة.

ومن أشهر مواليد برج العقرب الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يمدك بالفضول والإصرار ويتعلم منك الآخرون متعة المعرفة والاجتهاد.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم ملهما وتلعب الصدفة دورها في حياتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين الذي يوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك بنشاطات مربحة، واليوم مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، قد تبدو اليوم محددا وإيجابيا وتكتسب خبرات جديدة وتساعدك بصيرتك على التحرك بحنكة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان كمال الشناوي الذي يوافق تاريخ ميلاده 26 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك اليوم مشوشا.. انتبه لحقوقك ويفيدك أن تجتمع بمن تثق بهم لمناقشة أمور دقيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوالك كي لا تجرح من تحبهم واهتم بمراعاة مشاعر الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان نجيب الريحاني الذي يوافق تاريخ ميلاده 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة يمنحك اليوم شعورا بالطاقة ويمكنك أن تنجز سريعا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تجد من يمدك بالحماس، وتتعامل بإخلاص وتهتم بمن حولك وتبدو مشرقا ومؤثرا.

تحية كاريوكا

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير.