تفاصيل زيارة وزيري دفاع تركيا وقطر لليبيا

رغم الدعوات الدولية إلى التهدئة في ليبيا وسحب المرتزقة ووقف القتال الدائر، لا تزال تركيا وقطر تخططان وتحشدان من أجل معركة "سرت والجفرة"، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير أن وزير دفاع قطر خالد العطية ونظيره التركي خلوصي أكار وصلا إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة لم يتم الاعلان عنها من قبل لإجراء محادثات مع مسؤولين في حكومة فايز السراج.

وأشار التقرير إلى أن الزيارة كانت بغرض لقاء بعض قادة الميليشيات هناك لبحث الملفات العسكرية شرق مدينة مصراتة ووضع خطة للهجوم على سرت والجفرة وتتضمن المباحثات ملف تطوير قاعدة الوطية الجوية وتزويدها بمعدات عسكرية متطورة.

كما رصد الجيش الليبي نشر تركيا لمنظومة دفاع جوي في العديد من المناطق الغربية خاصة في قاعدة الوطية