السجيني: معظم الشكاوى التي تلقيناها بخصوص قانون التصالح كانت موضوعية

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن معظم الشكاوى التي تلقاها المجلس بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء كانت موضوعية.

وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، إن حالة اللغط الموجودة بخصوص القانون أسهمت في استغلالها من قبل ضعاف النفوس، لمقاومة منع مكتسبات هذا التشريع من النفاذ إلى أصحابه.

وتابع: "سيجرى عقد اجتماع رباعي، مع وزيري التنمية المحلية والإسكان، ورئيس لجنة الإدارية المحلية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لبدء النقاش حول القناعات المشكلة فيما يخص التوصيات التي طرحناها".

وأردف: "يجب أن نبتعد عن لهجة التهديد بإزالة المباني خلال حديثنا لأنها مستفزة، لكن القانون سيُطبق حفاظًا على السلم المجتمعي، ووجهنا الحكومة بمراجعة جميع الأسعار والوحدات المحلية التي وردت بها شكاوى فيما يخص المغالاة في الأسعار، على ان تراعي هذه المراجعات البعد الاجتماعي والمركز التاريخي لهذا الملف من تشابك مسؤولية واقعة على عاتق الحكومات السابقة جراء فساد إداري ومالي معترف به من الجميع".

وشدد، على أن البرلمان لا يستطيع أن يجامل أحدًا في مثل هذا النوع من القضايا.