أصحاب محال عن قرار تثبيت موعد "الإغلاق": صعب يتنفذ

أجمع عدد من أصحاب المحلات التجارية على صعوبة تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية، الذى أصدره أمس بشأن تثبيت موعد لإغلاق المحال العامة والتجارية، على مستوى الجمهورية، كوسيلة لإعادة انضباط الشوارع والقضاء على العشوائية ومنع الفوضى والتكدس المرورى، بالإضافة إلى الحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء، إذ يرون صعوبة تحقيقه على أرض الواقع، لعدم وجود رقابة على جميع المحلات تلزمهم بالإغلاق فى نفس الوقت، مشيرين إلى كونهم خلال هذه الفترة فى مرحلة استعادة الحياة الطبيعية، بعد شهور توقف بسبب انتشار فيروس «كورونا»، وأكدوا استجابتهم لهذا القرار فى حال تطبيقه على جميع المحلات.

"هيثم": مش معقول هيكون فيه رقابة على كل المحلات إنها تقفل فى نفس الوقت

«من وقت الحظر وإحنا شغالين دليفرى، وماصدقنا الدنيا ترجع زى الأول».. بهذه الكلمات بدأ هيثم عبدالحميد، 35 عاماً، مدير العلاقات العامة والتسويق بأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، حديثه عن قرار تثبيت موعد الإغلاق، فيقول إن الإقبال عليه تراجع منذ بداية انتشار فيروس «كورونا»، وذلك بسبب خوف المواطنين من شراء الأطعمة الجاهزة، تجنباً للعدوى: «ماعنديش مشكلة يكون فيه وقت محدد نقفل فيه، لكن لازم يتطبق على الكل»، مضيفاً أنه اطلع على قرارات وزير التنمية المحلية التى نشرت على المواقع الإلكترونية أمس، وعلم بقرار تثبيت موعد إغلاق المحال التجارية، لكنه لم يعلم ما هى آلية تنفيذ القرار أو موعد تطبيقه: «محتاجين نعرف تفاصيل أكتر عن القرار، عشان نبقى عارفين إيه إللى هيحصل».

"أحمد": ما صدقنا إن الدنيا بدأت ترجع لطبيعتها بعد وقف الحال

لم يختلف الوضع كثيراً عند أحمد سعد، 27 عاماً، صاحب أحد محلات الملابس بمنطقة وسط البلد، الذى سمع عن القرار من أحد زملائه بنفس المجال، مما جعله يتساءل عن أهمية ذلك القرار، إذ يرى أنه سيكون مفيداً فى حال تطبيقه فى موعد مناسب لجميع أصحاب المحلات، حتى لا يكون ضاراً لهم، فيقول: «إحنا دلوقتى بنحاول نرجع شغلنا زى زمان، لأننا خسرنا كتير بسبب الفيروس»، مضيفاً أنه يجب أن يعلن موعد الإغلاق الذى ستحدده وزارة التنمية المحلية، كى يكون لديهم خلفية مسبقة قبل تطبيقه: «لازم نبقى عاملين حسابنا قبلها بفترة، عشان على الأقل نفتح بدرى عن مواعيدنا».

وأنهى «سعد» حديثه، بقوله: «مش عارفين الدنيا رايحة بينا فين، من ساعة انتشار الفيروس والدنيا اتقلبت».

"نهى": يصعب تطبيقه

من جانبها تقول نهى عيسى، 32 عاماً، صاحبة أحد محلات الإكسسوارات بمنطقة روض الفرج، إنها لم تسمع شيئاً عن هذا القرار من قبل، فتقول: «متهيأ لى صعب قرار زى ده يتنفذ، لأن مش كل الناس هتلتزم بيه»، مضيفة أنها ستضطر للالتزام بالقرار فى حال تطبيقه، خوفاً من تعرضها لأى مشكلة من قبل الحى: «لو بقى قرار رسمى لازم هطبقه، لأن وقتها ممكن يفرضوا غرامات على المتخلفين».

مضيفة أنها تحدثت مع زملائها بنفس المجال، لكنهم جميعاً ليست لديهم معلومات عن هذا القرار، وأجمعوا على صعوبة تطبيقه، لصعوبة التحكم فى جميع المحال على مستوى الجمهورية.