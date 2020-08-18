رئيس الأنفاق السابق: التذكرة فئة 10 تكلفتها 26 جنيها والمترو يخسر

أكد اللواء إسماعيل النجدي رئيس هيئة الأنفاق السابق ورئيس شركة سيماف، أن 40 محطة مترو تساوي 45 كيلو متر طولي، وأن التذكرة من المرج لحلوان سعرها 10 جنيهات.

وأضاف "النجدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن مترو الأنفاق خدمة مميزة وحضارية، وتعتبر أحدث ما في العالم هذه الأيام مضيفًا: "النهاردة لما بركب توكتوك من بيتي للمحطة 2 كيلو شوف أنا بدفع كام".

وتابع: "عشان نقول 10 جنيه، احنا بنقعد شهور ندرس الموضوع، ولو تعرف تكلفة الصيانة والتشغيل قد أيه، هتعرف إن الـ10 جنيه مش تمن الخدمة"، لافتًا إلى أن عدد ركاب مترو الأنفاق وصل لـ4 مليون راكب يومي، مؤكدًا أن الطالب والموظف يركبوا المترو، باشتراك يصل متوسط تكلفة التذكرة فيه لأقل من 3 جنيهات للمسافة التي قيمتها تذكرة بقيمة 10 جنيه.

ولفت "النجدي"، إلى أن الشركة التي يتولى مجلس إدارتها تقوم بعمل اشتراكات للعمال في الشركة للتوفير عليهم، مشيرًا إلى أنهم قاموا بعمل دراسة عن تكلفة التذكرة الحقيقية، شاملة مصاريف التشغيل والصيانة والرواتب ومصروفات الأجهزة، مؤكدًا أن التذكرة فئة 10 جنيه، قيمتها الحقيقية 26 جنيه.

وتابع: "شوف القطر نفسه النهاردة صيانته بكام، وتمنه كام، والقطر نفسه تمنه فوق الـ130 مليون جنيه"، مشددًا على أن زيادة الأسعار مرتبطة بتحسين الخدمة مضيفًا: "صدقني والله المترو مش بيكسب، ومش عاوزين نزيف الخساير في المترو يبقى زي السكة الحديد".