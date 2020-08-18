أطباء عن الاستعداد موجة كورونا الثانية: يجب التأهب نفسيا وطبيا

تحدث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا اتخاذ عدة قرارات في اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، فيما يخص جائحة كورونا، منها الإبقاء على عمل مستشفيات العزل بطاقتها حتى بداية سبتمبر، على أن يتمّ إعادة النظر في هذا الأمر مرة أخرى، مشيرًا إلى أنَّه تمّ أيضًا، وضع خطة للتعامل مع احتمالات ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا.

الحديث عن الموجة الثانية لفيروس كورونا، واستعداد الحكومة لها يتطلب استعداد من المواطنين، وهو ما تحدث عنه الدكتور حسني سلامة، أستاذ المناعة وأمراض الكبد ورئيس جمعية أمراض الجهاز الهضمي والكبد، قائلًا إن الموجة الثانية تتطلب استعداد كبير وحالة تأهب من المواطنين.

وأضاف "سلامة" لـ"الوطن"، أنه يجب على المواطنين غسل اليدين بانتظام، وتجنب ملامسة الأنف والفم، وكذلك تغطية الفم بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال، وتجنب الأماكن المزدحمة.

وأشار أستاذ المناعة، إلى ضرورة التزام البيت في حال شعر الإنسان بتوعك أو حمى بسيطة أو حتى سعال خفيف أو صعوبة بالتنفس.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات والمناعة بجامعة الزقازيق، لانه يجب على المواطنين الاستعداد للموجة الثانية من كورونا نفسيصا وطبيًا، حيث إنهم أصبحت لدهم خبرة بالفيروس ومستجداته ويمكنهم تفادي الإصابة به.

وأضاف "شاهين" لـ"الوطن" أنه يجب على المواطنين تجنب المخالطة اللصيقة مع أي شخص تظهر عليه أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا خلال فصل الشتاء المقبل، وتجنب التعامل مع الحيوانات البرية أو حيوانات المزرعة الحية دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية، مع المدارومة على تناول الفيتامينات اللازمة.