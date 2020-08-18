طرق الدفع الجديدة للحصول على أرباح يوتيوب

أعلنت شركة Google، يوم 10 أغسطس من العام الجاري، عن وقف التعامل مع شركة ويسترن يونيون، ما يمثل تهديدا كبيرا، لكل رواد منصة أدسنس، وبشكل أخص صناع المحتوى في الوطن العربي ومصر بوجه خاص.

فما هي تلك المنصة؟ وكيف يمكن الاستفادة منها؟ والطرق الجديدة للحصول على الأرباح منها؟

منصة أدسنس

هي وسيلة إعلانية لدى شركة جوجل، يتم من خلالها الترويج للشركات (بالصور والجرافيكس والنصوص الإعلانية) وطرحها على شبكة مواقع ضخمة مشتركة في الخدمة.

يتم الموافقة على تلك المواقع، للانضمام بالشبكة الخاصة بجوجل أدسنس، بعد استيفاء أصحاب المواقع واليوتيوبرز الشروط المطلوبة، ويتم تحديد قيمة الربح الشهري من خلال المنصة، عبر عدد الزيارات والمشاهدات والنقرات لتلك الإعلانات بمواقعهم.

قد أصبحت هذه الخدمة واحدة من أهم المجالات الإلكترونية التي يعمل بها الكثير من الشباب، فهي مصدر دخل أساسي ومشروع خاص بالآلاف، من صناع المحتوى.

كيف يمكن لليوتيبرز سحب الأرباح

وقال فادي أحمد المصرى مهندس برمجيات، إنه في ظل سياسات الشمول المالي، أصبح من السهل فتح حسابات بنكية لصانعي المحتوى في مصر بدون حد أدنى أو إثبات دخل، يمكن من خلالها سحب أرباحهم بكل سهولة.

بالإضافة إلى أن هناك إمكانية تحديد طرق أخرى، من خلال الحوالات المصرفية، حيث يتم تحويلها على البنك المشترك فيه الشخص المشترك في خدمة جوجل أدسنس.

وأوصت المنصة عبر موقعها الرسمي، الناشرين على "يوتيوب"، أنه يمكن الدفع خلال الأيام المقبلة من خلال بعض البدائل الأخرى، والتي تتمثل في:

- الشيكات.

-التحويل الإلكتروني (EFT).

- تحويل الأموال الإلكتروني عبر المنطقة الموحّدة للمدفوعات باليورو (SEPA).

- الحوالة المصرفية.