"القومي للتغذية" يحصل على شهادة الأيزو للعام الـ15 على التوالي

قال الدكتورمحمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنَّ المعهد القومي للتغذية التابع للهيئة، حصل على تجديد شهادة الأيزو 9001/2015 للعام الخامس عشر على التوالي، وذلك في إطار سعي الحثيث لتقديم خدمة طبية متطورة تليق بجميع أبناء الشعب المصري.

وأوضحت جيهان فؤاد عميد المعهد القومي للتغذية، أنَّ هذا الحدث يأتي تتويجاً لجهود جميع العاملين بالمعهد وعطائهم المستمر والتزامهم بتطبيق معايير الجودة بجميع الإجراءات المتخذة داخل المعهد وعلى رأسهم وحدة الجودة بالمعهد والتي تتوالها الدكتورة عزه عمر الاستشاري المتفرغ ومؤسسي وحدة الجودة، مشيرة إلى أنَّ المعهد عاقد العزم على استكمال المسيرة بالكفاءة نفسها، خاصة أنه في طريقه حاليًا للحصول على شهادة جودة المعامل 17025.