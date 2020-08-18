اتهام عضو "سي آي إيه" بالتجسس للصين

كشفت صورة نشرتها وزارة العدل الأمريكية خيوط عملية تجسس على الولايات المتحدة لصالح الصين، حيث يظهر بها رجلان يتقاضان مبلغ 50 ألف دولار، اتهم أحدهما رسميًا بالتخابر.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن عضوًا سابقًا في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" والشرطة الفدرالية الأمريكية، اتهم بالتجسس لمصلحة الصين، التي قد يكون سرب إليها وثائق سرية وأسماء مخبرين، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المدعو "ألكسندر يوك تشينج ما" قد تمّ خداعه العام الماضي من قبل عميل سري أمريكي، تظاهر بأنه يعمل لصالح الاستخبارات الصينية من أجل استدراجه للاعتراف بأنشطته، حتى اعتقل في 14 أغسطس الجاري.

ويبلغ "تشينج"، ما من العمر 67 عامًا، وقد ولد في هونج كونج وحصل على الجنسية الأميركية، وعمل بين عامي 1982 و1989 في وكالة الاستخبارات المركزية عميلًا سريًا.

كما عمل أحد أفراد عائلته في الاستخبارات الأمريكية من عام 1967 إلى عام 1983، لكن هذا الأخير الذي يعاني ضعفا إدراكيا ليس ملاحقا، بالنظر إلى عمره (85 عامًا) وحالته الصحية.

وقد يكون الرجلان، بحسب وزارة العدل الأمريكية، قد قدما منذ عام 2001 تفاصيل عن أنظمة اتصالات وكالة المخابرات المركزية وأنشطتها على الأرض، وكشفا لأجهزة الاستخبارات الصينية أسماء مخبرين.

ويستند التحقيق بشكل خاص إلى صور مأخوذة من فيديو حصل عليه مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتظهر الرجلين خلال لقائهما عملاء صينيين يعطونهما مبلغ 50 ألف دولار.