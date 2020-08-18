صور.. زحام على أرصفة المحطات بسبب تأخر المترو بالخطوط الثلاثة

شهدت محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، صباح اليوم الثلاثاء، زحامًا شديدًا من قبل المواطنين على أرصفة المحطات لتأخر زمن التقاطر بين القطارات، تزامنًا مع ثانى أيام تطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل رجال شرطة النقل والمواصلات من الداخل، وتواجد قوات الأمن المركزي من خارج المحطات للتأمين، لعدم حدوث أي أعمال من شأنها تعطيل حركة تشغيل المترو.

وطالب أحمد منصور، أحد ركاب محطة المنيب بمترو الأنفاق، الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتحسين الخدمة بالخطين الأول والثاني، بعد قراره بزيادة أسعار تذاكر المترو، مشيرًا إلى أنَّ "الخدمة بالخطين الأول والثاني معدومة وأن العديد من قطارات الخطين متهالكة وتعمل بهوائية ديناميكية وليست التكيفات"، موضحًا أن الخط الثالث للمترو يقدم خدمة ممتازة لجميع الركاب.

وأوضح "منصور"، لـ"الوطن"، أنَّه يستقل يوميًا الخطين الثاني والثالث وأن هناك فارقًا كبيرًا بين الخدمة في الخط الثاني والثالث، مشيرًا إلى أنَّ الخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، يحتاج إلى مجهود كبير من قبل وزارة النقل لتطويره وتحديثه، أما الخط الثالث يقدم خدمة أوروبية على أعلى مستوى، كما أن جميع قطاراته مكيفة.

يذكر أن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أعلن عن تطبيق زيادة أسعار تذاكر قطارات المترو بدءاً من صباح اليوم الاثنين، وشملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التي تشمل أقل من 9 محطات من 3 جنيهات لتصبح 5 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، بينما إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات بالخط الثالث فتصبح سعرها 7 جنيهات بعدما كانت 5 جنيهات.

وتضمنت الأسعار زيادة سعر تذكرة استقلال منطقتين (من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة) من 5 جنيهات لتصبح 7 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، وإذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث يصبح سعرها 10 جنيهات بعدما كانت 7 جنيهات.

وشملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال ثلاث مناطق (أكثر من 16 محطة) من 7 جنيهات لتصبح 10 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثاني.