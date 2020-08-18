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مصري يحصل على 49 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

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الوطن
09:57 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات المواطن "أحمد .ش ب. ق"، بلغت إجمالها 11 ألفاً و764 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي 49 ألفًا و997 جنيها مصريا تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن المذكور من العاملين بإحدى شركات المقاولات والصيانة لتضرره من عدم صرف مستحقاته، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال "سعفان"، إنَّه تلقى تقريرًا عاجلًا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكّد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركة المتحدة للصيانة والمقاولات "يونيماك"، والتي كان يعمل بها قبل مغادرته السعودية والعودة إلى مصر، وأقر رئيس الشركة فادي حتوم بأحقية المواطن في المستحقات، وأمر بتوفير شيك بمستحقاته فور عودة العمل بالشركة، بعد انتهاء إجازته.

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