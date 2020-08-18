إزالة 10 حالات تعد بمركزي المحمودية والدلنجات بالبحيرة

كثفت محافظة البحيرة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي (المحمودية - الدلنجات) عن إزالة 10 حالات تعد على مساحة 1416 م2 عبارة عن إزالة 6 حالات تعد بمساحة 800 م٢ عبارة عن مباني بنطاق قرى كفر نكلا وأريمون وفيشا بالمحمودية.

وإزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 616 مترا مربع بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الأسمنتية.