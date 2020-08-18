الموت يخطف "أسامة" قبل الالتحاق بكلية الهندسة

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان شاب من قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لقي مصرعه غرقا بنهر النيل فرع رشيد، تحت كوبري دسوق القديم، وتبين أنه طالب متفوق بالثانوية العامة، وكان يستعد للالتحاق بكلية الهندسة.

وكانت الأجهزة الأمنية، انتقلت إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفنه.

وكان اللواء خالد العزب مدير أمن كفرالشيخ، تلقى بلاغا بغرق الطالب، أسامة م.ح.ن، 18 سنة، في مياه نهر النيل أسفل كوبري دسوق القديم، وتبين أنه نجح في الثانوية وكان يستعد لدخول كلية الهندسة، إلا أن القدر لم يمهله لذلك.

انتقلت الأجهزة الأمنية بدسوق بإشراف العميد أحمد سكران، رئيس شعبة البحث الجنائي بغرب كفرالشيخ، إلى موقع غرق الطالب، وتم إنتشال الجثمان ونقله الي مشرحة مستشفي دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.