ساويرس يطلق 3 شركات للعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية

قال الرئيس التنفيذي لشركة "بلتون" المالية القابضة، التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة ستطلق ثلاث شركات تابعة ستعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية في سبتمبر المقبل، وهو ما سيدعم مساعيها للتحول إلى الربحية في 2021.

وتشمل الأنشطة المالية غير المصرفية، التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتأمين والتمويل العقاري والتخصيم.

وقال إبراهيم محمد كرم، في مقابلة مع "رويترز"، إن "بلتون"، حصلت على تراخيص الشركات الجديدة بالفعل في وقت سابق من الشهر، ووظفت فريق العمل وجهزت مقرات الشركات، بل واتفقت على بعض الصفقات.

وتعتبر "بلتون"، من أكبر المؤسسات المالية في مصر، ولها أفرع في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وقال "كرم"، "سنطلق شركة للتأجير التمويلي بمحفظة متوقعة 600 مليون جنيه (37.8 مليون دولار) خلال أول عام من العمل، وشركة للتمويل الاستهلاكي بمحفظة متوقعة 400 مليون جنيه وشركة لرأس المال المخاطر متخصصة في الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأكد أن "شركة رأس المال المخاطر اتفقت على عقود بالفعل في القطاع الصناعي وقطاع تصنيع المواد الغذائية والزراعية، والشركات الجديدة مع تعزيز الأنشطة الحالية ستساعدنا على التحول للربحية في 2021".

تقلصت الخسائر المجمعة لبلتون نحو ‭‭‭ ‬‬‬52 بالمئة في الربع الثاني من السنة إلى 12.1 مليون جنيه، من 25.2 مليون قبل عام.

و"بلتون" تتبعها نحو ‭‭‭‭‭‭‭13‬‬‬‬‬‬‬ شركة متخصصة في أنشطة الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات، وكان ساويرس استحوذ عليها في نوفمبر ‭‭‭‭‭‭‭2015‬‬‬‬‬‬‬ مقابل نحو ‭‭‭‭‭‭‭650‬‬‬‬‬‬‬ مليون جنيه.

وأضاف "كرم"، أن "بلتون"، نجحت في زيادة الأصول تحت الإدارة نحو 20% منذ بداية العام لتبلغ 27.5 مليار جنيه من خلال الحصول على إدارة صندوقين جديدين لبنك مصر إيران، ومحفظة حكومية.

وبسؤاله عن موعد تخارج بلتون من "أورباخ جرايسون" الأمريكية للوساطة في الأوراق المالية، قال الرئيس التنفيذي لشركة "بلتون" المالية القابضة: "ننتظر موافقة الجهات الرقابية على الصفقة هناك، لكن انتهينا من الاتفاق مع المشتري على كل شيء ووقعنا العقود، وهو مستثمر أجنبي ليس من مصر أو حتى الخليج".

كانت "بلتون"، أعلنت في يناير الماضي، عن عزمها التخارج من حصة حاكمة اشترتها في أورباخ جرايسون التي تعمل في ما يصل إلى ‭‭‭‭‭‭‭125‬‬‬‬‬‬‬ سوقا بأنحاء العالم.