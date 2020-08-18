زيادة عدد الأرغفة المنتجة من الچوال الواحد لتصل إلى 1450 رغيفا

عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كا شعب المخابز على مستوى الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز، ووفقا لمطالب نادى بها كثير من أصحاب المخابز لإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياة.

ووافقت وزارة التموين على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها، وزيادة التكلفة تشمل احتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخرا، وسيتم التطبيق اعتبارا من اليوم.

كذلك حرصت الدولة ممثلة في وزارة التموين على مد مظلة التأمينات الاجتماعية وحماية الحقوق التأمينية للعاملين بالمخابز على تحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية نيابة عن أصحاب المخابز وتشجيعا للاستقرار الاجتماعي وزيادة القدرة الإنتاجية للعمال.

وتم الاتفاق أيضا مع الشعبة العامة للمخابز وبعد إجراء تجارب عديدة تم إعادة احتساب معدل إنتاجية چوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز لترتفع إلى 1450 رغيفا بدلاً من 1250 رغيفا في الچوال، مما سيؤدي إلى زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة ولضمان بيع الحصة المسندة إليهم يوميا وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم دون المساس بالسعر، ويليق بالمواطن المصري، مع تشديد الرقابة من جانب وزارة التموين وتطبيق العقوبات على المخالفين للمواصفات ولضوابط رغيف الخبز المدعم.

كما تم الاتفاق على توحيد الأوزان لما هي عليه الآن في كل أصناف الخبز "المجر، الملدن الطري، الملدن الماو" لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض التنميط ولضمان إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات في جميع مخابز الجمهورية، مع الإبقاء على نفس القيمة الغذائية للرغيف دون أي نقصان.

وقامت الوزارة من خلال كل مديريات التموين على مستوى الجمهورية بالبدء في المتابعة الميدانية على أرض الواقع والمرور على كل المخابز بهدف رفع درجة الوعي والتوجيه للمخابز بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة للخبز البلدي المدعم بأرقى المعايير الإنتاجية والمهنية، مع تشديد الرقابة وتطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين وحال تكرار المخالفات سيتم مضاعفة الغرامة كل مرة، مع توقيع عقوبات رادعة تصل حتي إغلاق المخبز، والهدف من ذلك هو حوكمة منظومة الإنتاج.

وأكدت وزارة التموين أنه سيتم الحفاظ على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري "خمس قروش على بطاقة التموين" وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرا على المستوى العالمي كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتي تصل لأكثر من 50 قرشا، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصري يوميا.

ويعاد النظر في هذه التكلفة كل بداية عام مالي أو كلما اقتضت الحاجة أو الضرورة.