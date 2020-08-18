فايلر يبدأ الاستعداد للقاء القمة

بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، دون راحة، في دراسة فريق الزمالك، والمقرر اقامتها السبت المقبل في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري العام.

وتسلم المدرب السويسري تقرير خاص من جهازه المعاون خلال الساعات الأخيرة، يشمل كل التفاصيل والمعلومات عن الزمالك، قبل موقعة السبت المقبل، ويشمل التقرير ملخص لمباريات الثلاث أمام المصري البورسعيد والاتحاد السكندري ومصر للمقاصة والتي خاضهما الأبيض منذ استكمال الدوري الممتاز، وأرقام لاعبي الأبيض والتغييرات التي قام بها الفرنسي باتريس كارتيرون، ونفس الأمر على اللاعبين الشباب.

مزيد من التفاصيل هنا