مصادر: لا إصابات بكورونا بين سائحي 8 دول أوروبية بالبحر الأحمر

كشفت مصادر مسؤولة بمديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن فنادق المحافظة لم تسجل أي إصابة بفيروس كوورنا بين السائحين الذين استقبلتهم المحافظة من 8 دول أوربية المختلفة، وذلك منذ إعادة حركة الطيران مطلع يوليو الماضي.

وتشترط إدارة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي على قائد الطائرة تسليم شهادة التطهير، وقائمة بأسماء المسافرين، وما يدل على أنهم جميعًا بصحة جيدة، وذلك قبل نزول الركاب مطار الغردقة، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.

وأشار الدكتور كريم هشام مدير الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي، إلى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية أثناء استقبال السائحين القادمين عبر رحلات الطيران من الدول الأوربية.

وأكد مدير الحجر الصحي لـ"الوطن" تخصيص بطاقة صحية لكل سائح، وإضافتها ضمن برنامج القادمين من الخارج، وذلك حتى يتسنى لفرق المتابعة بمديرية الصحة متابعة حالة كل سائح في فندق إقامته بالغردقة.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لـ"الوطن"، أن فرق طبية متخصصة من الطب الوقائي والحجر الصحي تجري الكشف الطبي على جميع الركاب، وتخضعهم للفحص الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة، للتأكد من خلوهم من أي اصابات بكورونا.

ولفت إلى الاستعانة بست كاميرات حرارية متطورة بمطار الغردقة، للكشف على حالات الاشتباه من مصابي كورونا بمجرد دخولهم صالات الوصول، مشيرًا إلى أن التنسيق مع الفنادق لتخصيص أطباء مقيمين بها، للإشراف على الحالة الصحية للنزلاء، مع التنبيه عليهم بالإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة.

وقال عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بالبحر الأحمر، أن فنادق البحر الأحمر استقبلت آلاف السائحين الأجانب من عدة دول أوروبية، منذ فتح حركة الطيران في مطلع شهر يوليو الماضي، من جنسيات مختلفة وهي سويسرا وبيلا روسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا ورومانيا.

وأكد أن نسبة الإشغالات بالفنادق وصلت إلى 50% من طاقتها الاستيعابية، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة الخارجية، طبقًا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، مطالبًا وزارة السياحة بالموافقة على رفع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 75%، خاصة أن لجان الفحص المشتركة تجري متابعات على الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، والتي تستقبل النزلاء المصريين والأجانب.