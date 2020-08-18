المالية: سندرس مد أو تكرار مبادرة "ما يغلاش عليك" بعد تقييمها

أكد محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية، أن "مبادرة مايغلاش عليك"، بدأت بـ 140 صانعا، و120 تاجرا، و4200 سلعة، ووصل هذا الرقم لـ 170 صانعا، بجانب 1500 تاجر و7000 آلاف سلعة ومنتج.

وقال عبدالفتاح خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، إن هناك رغبة قوية على مشاركة الصناع والتجار والمساهمة في المبادرة بما يصب في صالح المواطن المصري.

وأوضح أن المبادرة مدتها 3 أشهر وتنتهي في شهر أكتوبر، ومن ثم يتم تقييم أثر المبادرة على المصنعين والاقتصاد المصري، ومن ثم يتم دراسة اتخاذ قرار بمدها أو إعادة تكرارها بعد فترة معينة.