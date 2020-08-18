إلغاء تخصيص 3686 مترا مربعا لإقامة مجلس شعبي محلي بطور سيناء

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة ، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات الخدمية والقيادات الأمنية، لمناقشة عدد من المشروعات والقرارات المتخذة بشأنها.

وأكد محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع، ضرورة استمرار غلق الشواطئ العامة وممشى الطور السياحي، لحين صدور قرار بإعادة فتحه عقب استقرار الأوضاع الصحية بزوال فيروس كورونا.

وكلف المحافظ الدكتور أيمن رخا، مدير مديرية الصحة بجنوب سيناء بالتفتيش على 3 شواطئ خاصة بشرم الشيخ، هي "مرحبًا"، و"تراسينا" و"الخيمة"، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفقًا لضوابط وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد المحافظ خلال الجلسة إلغاء تخصيص مساحة 3686 مترًا مربعًا، لإقامة مجلس شعبي محلي بطور سيناء، لحين توافر تمويل مالي، مع إحلال وتجديد القاعة الموجودة حاليًا بمجمع المصالح الحكومية بالطابق الأرضي مع وضع لافتة باسم المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

وقرر المحافظ خلال الجلسة منع تركيب اعلانات مخالفة أو لافتات تعيق أجهزة المرور وتتعارض مع قائدي السيارات وتربك حركة المرور .

وطالب المحافظ العميد أحمد فهمي ، مدير إدارة مرور جنوب سيناء ، بفتح طريق شرم الشيخ الجديد أمام المارين بسياراتهم ، لتخفيف الضغط علي الطريق القديم تجنبا لحوادث الطرق، مع مخاطبة الهيئة الوطنية للطرق لتسليم الطريق استعدادا لفتحه أمام السيارات.