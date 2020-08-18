فتح فصول جديدة لاستيعاب المتقدمين لرياض الأطفال بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، موافقته على قرارات اللجنة المشكلة لوضع حلول جذرية لمشكلة الإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال "kg1" بالمدارس التجريبية والخاصة، وشملت فتح 10 قاعات جديدة بمدرسة الجهاد كنواة لمدرسة رسمية لغات، و10 قاعات أخرى بمدرسة نزلة عبداللاه بصفة مؤقتة لتكون نواة لمدرسة رسمية لغات سيتم انشاؤها بمدينة المعلمين.

وأشار إلى إدراج المدرستين ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية، بعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة، على أن يتم دخولها الخدمة للعام الدراسى 2021 / 2022، ويتم نقل الطلاب إليها.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ لاجتماع اللجنة المشكلة من قيادات مديرية التربية والتعليم، حيث أشار إلى أن اللجنة اتفقت على فتح فصول جديدة ببعض المدارس التجريبية والخاصة، وزيادة الكثافات في الفصول ببعض المدارس لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وحرصًا على مستقبل الطلاب وحل مشكلة الإقبال المتزايد على المدارس الخاصة والتجريبية بالمحافظة.