جائزة منف للآداب العربية تستقبل الأعمال المشاركة حتى آخر أغسطس

تستمر جائزة منف للآداب العربية، في استقبال الأعمال المشاركة في الجائزة حتى 31 أغسطس الجاري، على أن تعلن النتيجة في شهر ديسمبر، وستتعاقد دار حروف منثورة للنشر والتوزيع الراعية للجائزة مع الكتّاب الفائزين لنشر أعمالهم ورقياً على نفقتها الخاصة.

وتتضمن معايير الجائزة: يحق لكل أديب ترشيح عمله لـلجائزة وعلى الأديب أن يراعي الآتي:

1- صحة التدقيق اللغوي والتحرير الأدبي للعمل.

2- يرسل العمل بصيغة (doc أو docx).

3- يمكن للأديب أن يرشح عملا سبق نشره إلكترونياً أو لم يسبق نشره إلكترونياً أو ورقياً.

4- لن يقبل ترشح أي أعمال سبق نشرها ورقياً.

5 - أي أعمال تحتوي على مواد مسيئة للرسل والأنبياء أو إزدراء للأديان السماوية أو تتمحور حول موضوعات جنسية بحتة سيتم رفضها من الترشح للجائزة.

6 - يتم إعلان النتائج في شهر ديسمبر من كل عام.

7- يحق لجميع الجنسيات العربية الترشح للجائزة.

8- لا يوجد سن معين للترشح.

9- لا يجوز للعمل المرشح للجائزة أن يكون سبق فوزه في جائزة سابقة أو ترشح لجائزة أخرى وإذا تم الكشف عن ترشح العمل لجائزة أخرى سيتم استبعاده من الجائزة.

11- لا يجوز للكاتب أن يترشح في أكثر من باب.

​* هناك معايير عامة يقيم على أساسها أعضاء لجنة التحكيم الأعمال المرشحة للجائزة وهي كالتالي:

1- اللغة: سلامة اللغة نحواً و إملاءً ولا يتم النظر إلى أي عمل غير مدقق لغوياً.

2- المقومات الأدبية والفنية للعمل: تخضع في تقييمها للمعايير التي يضعها أعضاء لجنة التحكيم.

* يتم نشر تقارير تفصيلية من قِبل أعضاء لجنة التحكيم على موقع الجائزة توضح أسباب اختيار الأعمال التي تراها اللجنة تصلح للفوز بالجائزة ليكون متاحاً للجميع الإطلاع عليها.​

* ستقوم دار حروف منثورة للنشر والتوزيع بنشر الأعمال الفائزة بالمركز الأول ورقياً على نفقتها الخاصة وإلكترونياً على منصتها عل جوجل بلاي كتب.