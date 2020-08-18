لأول مرة "الحوسبة الأمنية" ضمن برامج تطوير التعليم بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بدء الدراسة لأول مرة ببرنامج الحوسبة الأمنية بكلية الحاسبات والمعلومات، العام الدراسي الجديد.

ولفت الجمال إلى أن برنامج الحوسبة الأمنية يُعد امتدادا لما تقدمه الكلية من برامج خاصة بنظام الساعات المعتمدة، وهو ما يشمل في السنوات السابقة برنامجي نظم المعلومات الحيوية وهندسة البرمجيات.

وأكد رئيس جامعة أسيوط استمرار تنفيذ استراتيجية الجامعة، الهادفة إلى التوسع في طرح برامج خاصة ومتميزة في مختلف القطاعات بكليات الجامعة من شأنها تطوير العملية التعليمية المقدمة بما يواكب التطور العالمي، ويعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المتجددة في مجالاتها والمتزايدة في حجمها.

وقال الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنه بذلك يبلغ عدد البرامج الخاصة 15 برنامجاً، وذلك في إطار استكمال الدراسة بالبرامج الخاصة التي طرحتها جامعة أسيوط في السنوات الماضية، والتي تشمل في كلية التجارة برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية، وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية في كلية الصيدلة.

أما في كلية الهندسة فيوجد ثلاثة برامج خاصة متنوعة ما بين هندسة الميكاترونيات والروبوتات وهندسة التشييد وإدارة المشروعات وهندسة التصميم الداخلي والمعماري.

وأضاف: كما تقدم الجامعة في كليات العلوم برنامجين لجيولوجيا البترول، والكيمياء الصناعية التطبيقية بالإضافة إلى برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق وآخر للترجمة الإنجليزية بكلية الآداب، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد بدء الدراسة بثلاثة برامج خاصة أحدهما لإعداد معلم العلوم وآخر للرياضيات، وكذلك لإعداد معلم اللغة الإنجليزية، وذلك من المختصين بالتدريس في المدارس الدولية.

ودعا الطلاب الراغبين في الالتحاق بأحد هذه البرامج الرجوع للكلية، للتعرف على الشروط والضوابط الخاصة بكل برنامج وعدد ساعات الدراسة به، والتي يبلغ الحد الأدنى بها 12 ساعة، ويتم تحديد المصروفات الدراسية بكل برنامج وفقاً لعدد ساعاته المعتمدة.