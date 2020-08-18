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ضبط 9 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في منزل بالشرقية

كتب:

محمد بركات
04:47 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 9 أشخاص لقيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بمنزل ملك اثنين منهم، وتبين وجود حفرة قطرها "1,5 متر بعمق 8 أمتار"، وبعض أدوات الحفر، وذلك عقب تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشور تضمن تضرر إحدى السيدات من وجود بعض الأشخاص وقيامهم بأعمال حفر داخل أحد المنازل ببندر أبو كبير بمحافظة الشرقية خشية سقوطه.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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