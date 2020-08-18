قبائل الصومال تنتفض ضد التدخل القطري وتحالفات لإسقاط الرئيس

لم يقتصر الدور القطري في التدخل في شئون الآخرين على الدول العربية والمجاورة فقط، فذهب إلى القارة السمراء متمثلًا في المشاركة في التعقيدات في مشاهد سياسية لتحقيق مصالح تسعى إليها الدوحة، ولعل أبرزها تعقيد المشهد السياسي في الصومال.

في أعقاب ختام مؤتمر عشائري لقبيلة "مودولود" في العاصمة الصومالية مقديشيو، والمنعقد في الفترة 3-5 أغسطس الماضي، وفي خطوة يائسة من سياسات الرئيس الصومالي «محمد عبدالله فرماجو»، أعلنت قبيلتا هبرجدير و مودولود، واللتان تتمتعان بنفوذ اقتصادي وعسكري، ويتمركزان بشكل رئيس في العاصمة مقديشيو وإقليم بنادر، عن تحالفهما معًا من أجل خوض الانتخابات المقبلة، وطرد الرئيس الموالي لقطر، والذي يعمل على عرقلة المسار السياسي، الذي تقوده الولايات حاليًا من أجل عقد الانتخابات، التي لا يريدها حلفاء قطر في الداخل الصومالي، وفي مقدمتهم الرئيس الحالي.

كما قضى المؤتمر بتشكيل مجلس عشائري لإنقاذ البلاد من خطر الانجرار إلى الهاوية التي يدفعها إليها حلفاء قطر في الحكم، مستغلين لذلك المال القطري، في تجاوز صارخ لطبيعة التوازنات السياسية. وتعزيز التعاون بين إدارات الولايات الصومالية والأعضاء في الدولة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد.

ووفقًا لما رصده «المرصد المصري»، فمنذ صعود الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، إلى سدة الحكم عام 2017، سارعت قطر نحو تعميق صلاتها به وبكل من يخدم مصالحها بالبلاد، ولذلك تبنت قطر سياسات تخدم أغراضها، عبر بناء شبكة من التحالفات وتجنيد الوكلاء، الذين يخدمون المصالح القطرية بالصومال.

وتسعى قطر الآن إلى الاستمرار في السيطرة على المشهد السياسي بالبلاد، وذلك عبر وكلائها بالحكم، وفي مقدمتهم الرئيس الحالي ورئيس الاستخبارات فهد ياسين، مراسل الجزيرة سابقًا، وغيرهم من القيادات الذين تم الدفع بهم على مدار الفترة الماضية. وبالتالي استطاعات قطر التغلغل في مناطق النفوذ والحكم في الصومال، عبر الدفع بالموالين لها لمناصب مؤثرة، فضلًا عن المساعدات الإنسانية ودعم الحركات الإرهابية. والآن تدفع من الخلف وتعمل على توجيه بوصله السياق الانتخابي صوب السيناريو الذي يضمن استمرار مصالحها.

ووفقًا لما رصده «المرصد المصري»، صاحب صعود "فرماجو" إلى الحكم تصاعد التفاؤل بشأن تجاوز الأزمات الداخلية ودعم الاستقرار بالبلاد، إذ عمل المجتمع الدولي على تقديم الدعم إليه من أجل الخروج بالبلاد التي ترزح تحت وطأة الانقسامات السياسية والمجتمعية وتصاعد تهديدات الحركات الإرهابية، على مدار عقدين من الزمان، منذ انهيار الدولة عقب سقوط نظام حكم سياد بري 1991، إلا أن سياسات "فرماجو" الإقصائية والقمعية ساهمت في تعميق الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والقبائل الصومالية، وبدلًا من أن يعمل من أجل تجسير الهوة القائمة بين كافة الأطياف الصومالية، للوصول بالبلاد في النهاية إلى الهدف الذي اختير لأجله، اتجه بما ينافي المنطق القبلي السائد بالبلاد والهدف الوطني نحو الخارج، من أجل دعم بقائه في الحكم ولو على حساب استقرار البلاد. وكان ارتباطه بقطر أحد أهم الأسباب التي ساهمت ولا زالت في تفاقم الانقسامات والتحديات بالبلاد.