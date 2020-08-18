عاجل.. "دينية النواب" توصي بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة

ناشدت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سرعة اتخاذ قرار بتلبية مطالب المواطنين بفتح المساجد لصلاة الجمعة، مع الحفاظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال "العبد"، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، لمناقشة مطلب المواطنين بفتح المساجد لصلاة الجمعة: "تطالب لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لجنة إدارة الأزمة بسرعة اتخاذ قرار في هذا الموضوع مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، لتهدئة وإطفاء غضب الشارع المصري وتشوقه لأداء صلاة الجمعة، ونتمنى أن تصدر اللجنة في اجتماعها غدا الأربعاء، قرارا يسعد الناس ولو على سبيل التجربة".

ودعا الدكتور أسامة العبد، إلى رفع توصية اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء، وقال إن هذا المطلب شعبي قبل أن يكون برلمانيا، وإن البرلمان ينقل نبض الشارع، متابعا: "نطالب بهذا المطلب اهتداء بقرار لجنة إدارة الأزمة بفتح المساجد لصلاة الجماعة ونجاح التجربة، والتزام الناس بالإجراءات الاحترازية والتباعد والخروج من المساجد مباشرة عقب انتهاء الصلاة، ويمكن أن يتم اتخاذ قرار بخصوص صلاة الجمعة ولو على سبيل التجربة، كما أننا نؤكد أن ذلك كله لا بد أن يكون في إطار ما يحقق المصلحة العامة، ونحن دائما نؤكد أن الحفاظ على النفس مقدم على أي شيء".