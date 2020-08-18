"غراب": لا وجود لحرق أسعار السيارات في السوق

شهد سوق السيارات خلال الأسبوع الماضي عدة تخفيضات على بعض الطرازات، فيما وصلت التخفيضات نحو 30 ألف جنيه.

في هذا الصدد، قال أحمد غراب، مدير عام إحدى شركات بيع وتسويق السيارات، إن التخفيضات لا علاقة لها بوجود حرق لأسعار السيارات في السوق، مشيرا إلى أن هناك نقصا شديدا في العديد من الطرازات بسبب توقف حركة الاستيراد خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا.

وأضاف أن سوق السيارات شهد خلال تلك الفترة ركودا شديدا بسبب وقف الترخيصات وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الوباء.

وأشار إلى أن حركة البيع وتوافر السيارات في السوق ستعود بشكل طبيعي وكامل بحلول شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم الإفراج عن السيارات الجديدة، وسيشهد السوق توافر الطرازات الخاصة بالعام الجديد 2021 التي يشهد السوق نقصا كبيرا فيها.