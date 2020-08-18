شروط الالتحاق بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة لعام 2020-2021

أعلنت جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" قبول دفعة جديدة بكلية الدراسات الأفريقية العليا للعام الجامعي 2020-2021، بأقسام الكلية الستة بنظام الساعات المعتمدة في البرامج الأكاديمية الآتية:

1. الدبلوم التخصصي.

2. الماجستير الأكاديمي.

3. الدكتوراه الأكاديمي.

على أن يبدأ تقديم أوراق الالتحاق بالدراسة اعتبارًا من يوم 20 أغسطس الحالي بمقر الكلية بجامعة القاهرة.

شروط القبول ونظام القيد بالبرامج الأكاديمية

قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

- يقبل القسم خريجي الكليات والجامعات بنظام الانتظام والانتساب الموجه، على النحو التالي:

1. خريجو أقسام الجغرافيا من كليات الآداب والتربية.

2. خريجو قسم الجغرافيا من كليات الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر.

3. خريجو كلية التخطيط الإقليمي والعمراني.

4. خريجو كلية الزراعة أقسام الأراضي والاقتصاد الزراعي.

5. خريجو أقسام التخطيط الإقليمي والعمراني والعمارة والهيدرولوجي بكلية الهندسة.

6. خريجو قسم الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

7. خريجو كلية السياحة والفنادق التابعة لوزارة التعليم العالي ماعدا شعبة الإرشاد السياحي.

8. خريجو كلية العلوم قسم الجيولوجيا والفلك والنبات والحيوان.

9. خريجو أكاديمية النقل البحري بشرط معادلة المجلس الأعلى للجامعات.

قسم التاريخ

- يقبل خريجي أقسام التاريخ والحضارة من الجامعات المصرية وما يعادلها.

- خريجو كليات الآثار وشعبة الآثار بكلية الآداب.

- خريجو أقسام الدراسات اليونانية واللاتينية شعبة تاريخ آثار.

- خريجو قسم التاريخ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.

- خريجو أقسام التاربخ بكليات التربية.

- خريجو كليات السياحة.

قسم السياسة والاقتصاد

- خريجو كليات السياسة والاقتصاد والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية.

- أقسام العلوم السياسية في الجامعات المصرية.

- خريجو الجامعات الأجنبية بالأقسام المناظرة.

- خريجو الكليات العسكرية المعادلة نظام 4 سنوات.

- خريجو الحقوق والإعلام وأقسام الإعلام بالكليات الأخرى.

قسم الأنثروبولوجيا

- يقبل خريجي كليات الآداب أقسام: أنثروبولوجيا - علم النفس - علم الاجتماع - الفلسفة.

- خريجو كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب ما عدا قسم الآثار المصرية.

- خريجو كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة.

- كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية.

- خريجو كليات الزراعة (قسم اجتماع ريفي).

- خريجو كليات الخدمة الاجتماعية.

- خريجو كليات التربية أقسام: الاجتماع - الفلسفة - علم النفس.- خريجو كلية الهندسة قسم العمارة.

قسم اللغات الأفريقية

- يقبل خريجي كليات الألسن ودار العلوم.

- خريجو أقسام اللغات بكليات الآداب وكلية الآثار قسم الآثار المصرية والدراسات الإنسانية وما يعادلها والدراسات الإسلامية زالكليات الشرعية بالآزهر وأصول الدين.

- خريجو أقسام اللغات بكليات التربية.

- خريجو كليات السياحة قسم الإرشاد السياحي.

- خريجو جميع الكليات الشرعية وأقسام الثقافة الإسلامية والعربية وأقسام الترجمة وشعبها وقسم النشر بكليات الآداب.

قسم الموارد الطبيعية

- يقبل خريجي كليات طب بيطري والصيدلة والزراعة والعلوم.

- خريجو كليات الهندسة والتكنولوجيا والتعدين والبترول والتعدين والفنية العسكرية.

- خريجو كلية الفنون الجميلة قسم العمارة.

- خريجو كليات التخطيط العمراني.

- خريجو كلية التربية القسم العلمي وخريجي الكلية الجوية.

شروط القبول في الدبلومات المهنية

1. أن يكون الطالب حاصلًا على مؤهل عالِ أو ما يعادلها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

2. أن يسدد الطالب الرسوم الدراسية المقررة ويجوز لمجلس الكلية السماح بسداد الرسوم على الأقساط.

3. يسدد الطلاب المصريين الرسوم بالجنيه المصري بينما يسدد غير المصريين الرسوم بالدولار أو اليورو أو الإسترليني أو بالعملة الأجنبية التي يحددها مجلس الكلية.

المستندات المطلوبة

- شهادات إتمام المراحل الدراسية المعتمدة من الجامعات.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- موافقة جهة العمل على الدراسة ببرامج الكلية.

- استمارة الالتحاق بالقسم الذي يرغب به الطالب.

- عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب.