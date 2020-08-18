البرلمان يوافق على قرض بـ50 مليون دولار لمواجهة كورونا

وافقت مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19 - مصر، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 5/7/2020.

ووفقا للاتفاق، يقدم البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (البنك) لجمهورية مصر العربية (المقترض) قرضأ بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل المشروع، ويسدد القرض على 60 قسطا نصف سنوي، وفترة السماح 5 سنوات، وطبقا للاتفاق، ينتهي حق المقترض في السحب من حصيلة القرض في 30 يونيو ۲۰۲۲ أو في أي تاريخ آخر يحدده البنك بناء على طلب المقترض (تاريخ إقفال القرض).

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز الوقاية والكشف والاستجابة لوباء كورونا، ويشكل هذا المشروع أحد مراحل البرنامج الذي تتولى وزارة الصحة والسكان مسئولية تنفيذه وفقا للإجراءات التالية:

أ. الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا كوفيد 19.

ب. توفير المعدات الطبية وإدارة التنفيذ والرقابة والتقييم.

ج. الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة.