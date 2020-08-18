"هل اكتشفت التعليم العالي علاجا لكورونا بـ20 جنيها؟".. الوزارة تجيب

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة تصريحه بأنه تم اكتشاف أدوية تعالج فيروس كورونا بمقابل لا يتعدى 20 جنيها، فذكر أنه لم يُدل بهذا التصريح من قبل كما ردد البعض، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى.

وأضاف "عبد الغفار" أن مركز الأبحاث الطبية في برج العرب تمكن من خلال النانو تكنولوجي من الجمع بين نوعين من الأدوية مستخدمين في علاج أمراض أخرى، وأثبتا فاعلية في تقليل تكاثر فيروس كورونا وعدم قدرته على دخول خلايا الجسم، وسعر هذه الأدوية غير المستخدمة في علاج كورونا قليل وتلك التجارب أجريت على حيوانات.

وصحح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعلومة للمواطنين، بقوله إنه لم يعلن وصول مصر إلى علاج لفيروس كورونا كما لم يصرح بتجربته على البشر، كما تحدث في الوقت ذاته عن أن الجامعات الأهلية بديل قوي للجامعات المتواجدة في مختلف أنحاء العالم، كما أكد أن وزير التعليم العالي شدد على حتمية مراجعة مصاريف الجامعات الخاصة في ظل أزمة كورونا.