أستاذ بترول: مصر ستتجه نحو استخدام مختلف التكنولوجيات لزيادة الإنتاج

قال الدكتور سعيد كامل أستاذ البترول بكلية الهندسة جامعة السويس، إن صناعة النفط بدأت في العالم عام 1859 ميلادية بعد اكتشاف عملية استخراج النفط بشكل اقتصادي ومنذ ذلك الحين اعتمدت حياة البشر على الزيت الخام والغاز الطبيعي بشكل كبير.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أنه مع قدم صناعة البترول بمرور الزمن تتناقص إنتاجية الآبار وحقول الزيت الغاز الطبيعي لأنها في النهاية مصدر من مصادر الطاقة غير المتجددة ولذلك تزداد أهمية الحاجة إلى التكنولوجيا الحديثة في زيادة إنتاج حقول الزيت والغاز الطبيعي فنادرا ما يتم اكتشاف الآن حقل من حقول البترول أو الغاز الطبيعي بدون استخدام تكنولوجيا حديثة لتزيد من كفاءة إنتاج الحقول وتجعلها اقتصادية من حيث حسابات الربحية الاقتصادية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الطرق التكنولوجية، ولكن وفي مصر فقد بدأت شركات كثيرة في استخدام تلك التكنولوجيا مثل شركه خالدة للبترول التي بدأت باستخدام طريقة "التكسير الهيدروليكي المتعدد" في مشروعات مثل أبولونيا للغاز الطبيعي وبعض الآبار الأخرى وشركة عجيبة للبترول التي تعمل بطريقة "حقن البوليمرات" في حقل أجهار، وشركة سيميتار الرائدة في مصر في "الحقن الميكروبي" في الآبار وتستخدم أغلب شركات قطاع البترول المصري مثل شركة بترول بلاعيم وخالدة وعجيبة وقارون تكنولوجيا "حقن المياه لإزاحة الهيدروكربون" وإنتاجه من الآبار المنتجة بشكل أساسي وروتيني في أغلب حقولها.

ولفت إلى أنه حتما ستتجه مصر في شركاتها المتعددة بشكل متزايد نحو استخدام جميع ومختلف أنواع تكنولوجيا زيادة كفاءة الزيت والغاز الطبيعي مع مرور الزمن ومع التناقص الطبيعي للإنتاج وذلك لتنمية الحقول وزيادة كفاءتها.