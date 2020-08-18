السجن لمدة تصل لـ7 سنوات عقوبة تنتظر رجلين قتلا حصانا بالوايلي

ألقت أجهزة الأمن القبض على صاحب "عربة كارو"، وعاطل ضربا حصانا حتى فارق الحياة بمنطقة الوايلي بالقاهرة.

وأقر صاحب العربة بأن الحصان كان في حالة إغماء فقام بضربه بعصا خشبية لمحاولة إفاقته إلا أنه فارق الحياة، فقام بالتخلص منه بالاشتراك مع الثاني بإلقائه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الزاوية، وتم رفع الحصان النافق بمعرفة الجهات المختصة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الدكتور مدحت عبدالحليم، أستاذ القانون، أوضح أن العقوبة القانونية على قتل حيوان تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، موضحا أن المادة 355 من قانون العقوبات المصري، نصت على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل: كل من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وأضاف عبدالحليم لـ"الوطن"، أن المادة رقم 356 من ذات القانون، نصت أيضا على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا.