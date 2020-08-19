صور.. "فودة" يهدي الطالبة الروسية "تاتيانا" الشال السيناوي لتفوقها

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ، الطالبة الروسية "تاتيانا ستانيسلافوفنا كاربوفا" الحاصلة على مجموع 395.5 درجة، بنسبة 96.4%، والأولى على إدارة دهب التعليمية الشعبة الأدبي، والسابعة على مستوى محافظة جنوب سيناء في الشهادة الثانوية العامة، يرافقها جيهان عمر مدير مدرسة فيوتشر بمدينة دهب، ومحمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الطالبة تاتيانا نموذج يحتذى به، لكونها مثالا لتحفير جميع طلاب مصر على التفوق، فرغم أنها روسية وتعيش بعيدًا عن والديها إلا أنها تفوقت وحققت أعلى الدرجات في اللغة العربية والمواد الأدبية بالقسم الأدبي، بالإضافة لإصرارها على تحقيق حلمها.

ووعد المحافظ بتقديم الدعم الكامل لتلتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بعد موافقة المسؤولين في إطار علاقات الصداقة بين البلدين، ووعدها بزيارة لسانت كاترين وتمكينها من صعود جبل موسى.

وأعربت الطالبة تاتيانا عن بالغ سعادتها بتكريمها ضمن أوائل الثانوية العامة بالمحافظة، وقالت إنها أحببت التعليم المصري واللغة العربية، رغم إجادتها للغة الروسية والإنجليزية والألمانية.

وأرجعت "تاتيانا" تفوقها في الثانوية العامة إلى إصرارها على التفوق وتحقيق أهدافها، رغم وجودها مع جدتها بمدينة دهب ووجود والدها ووالدتها بروسيا، ونصحت الطلاب بضرورة الاعتماد على النفس والثقة والإصرار على التفوق والنجاح.

وأشارت إلى أنها اعتمدت على نفسها في المذاكرة، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وأنها كانت تحلم بالالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، لحبها للأدب والصحافة، وتقرأ ادب نجيب محفوظ، مشيرة إلى أن جامعة القاهرة من الجامعات العريقة، وذات الصدى والسمة الطيبة في موطنها الأصلي روسيا.

وأشادت تاتيانا بالمنظومة الجديدة للتعليم المصري، الذي يهدف إلى التعايش مع عصر التقدم التكنولوجي، ولا يوجد فرق كبير بين قراءة الكتب الدراسية على الكمبيوتر أو ورقيًا، ولكنه يتيح للطلاب فرصة البحث عن معلومات إضافية.

وقدمت الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لاهتمامه بها وتشجيعه لها، واستقبالها بمكتبه بعد تكريمها، وأعلنت عن رغبتها في زيارة مدينة سانت كاترين وصعودها لجبل موسى.

وأهدى المحافظ الطالبة تاتيانا ومديرة المدرسة في نهاية اللقاء، الشال السيناوي.